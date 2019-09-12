2019-09-12T17:22:51+03:00
Общество

Текслер открыл этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров

Три дня в челябинской арене «Трактор» соревнуются лучшие начинающие фигуристы мира
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Алексей Текслер и Александр Горшков открыли этап Грин-при. Фото: Архив "КП".Алексей Текслер и Александр Горшков открыли этап Грин-при. Фото: Архив "КП".
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В Челябинске стартовал большой спортивный праздник — этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию. Более ста сильнейших юниоров мира из 32 стран мира принимают участие в соревнованиях.

Торжественную церемонию начала соревнований открыли избранный губернатор Челябинской области Алексей Текслер и олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и Европы, президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков.

— Дорогие друзья, южноуральцы, гости нашего региона. Приветствую вас всех на торжественном открытии международного Гран-при по фигурному катанию! Уверен, мы увидим технически непростые элементы фигурного катания. В частности, четверные прыжки. Я пришел посмотреть на это. Я уверен, мы увидим прекрасную хореографию. Я желаю всем спортсменам побед, удачи. Я желаю судьям плодотворной и простой работы. А всем нам — великолепных эмоций! Спасибо, всем удачи! — сказал Алексей Текслер.

Алексей Текслер с супругой приветствовал зрителей на открытии Гран-при.

Александр Горшков подчеркнул, что с первых минут пребывания на уральской земле почувствовал радушие и гостеприимство челябинцев, заботу и внимание. Организация соревнований, подчеркнул прославленный спортсмен, безупречная.

Напомним, что уникальные четверные прыжки на челябинском льду во время тренировки уже выполнила участница соревнований, воспитанница Этери Тутберидзе 13-летняя Камила Валиева.

Сегодня, 12 сентября, в первый день Гран-при, уже позади соревнования в танцах на льду и выступления пар в короткой программе. А после торжественного открытия на лед выйдут юноши с короткой программой.

13 сентября

10.00 — 14.25 Девушки, короткая программа

14.50 — 16.30 Пары, произвольная программа

17.00 — 21.00 Юноши, произвольная программа

14 сентября

10.45 — 13.30 Танцы на льду, произвольная программа

14.00 — 19.00 Девушки, произвольная программа

Камилла Валиева на тренировке в Челябинске показывает фантастические тулупы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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