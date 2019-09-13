2019-09-13T05:41:48+03:00
Общество

Житель Челябинской области несколько лет не выбрасывает елку

Новогоднее дерево на балконе удивило соцсети
Ирина КАРЕЛИНА
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Елка живет на балконе много лет. Фото: vk.com/typical_chebarkulЕлка живет на балконе много лет. Фото: vk.com/typical_chebarkul
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На дворе сентябрь, но один житель города Чебаркуля Челябинской области не сдался — так и не выкинул новогоднюю елку. Дерево стоит на балконе, удивляя местных. Кто-то из горожан сфотографировал его и выложил во «ВКонтакте». Пользователи соцсети посмеялись.

— Наблюдаю за этим балконом 7 лет... Каждый год в январе новая елка занимает свое место на балконе и стоит там несколько лет. Потом, когда балкон заполняется, все елки выкидываются (ночью, видимо) с балкона на газон снизу. Сейчас на балконе еще место есть. Поэтому, думаю, от этой елки избавятся года через три, — прокомментировал местный житель Тимофей Затеев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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