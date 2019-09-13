2019-09-13T05:57:47+03:00
Общество

Селфи на карнизе: школьники разлеглись на краю крыши в Челябинске

От этих фото родители хватаются за сердце
Ирина КАРЕЛИНА
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Подроостки на крыше высотки. Фото: Маргарита ПетроваПодроостки на крыше высотки. Фото: Маргарита Петрова
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Жительница микрорайона «Тополиная аллея» Маргарита Петрова выложила в местной группе шокирующее фото. Несколько подростков делают селфи, развалившись на самом краю крыши высотки. Два парня и девушка ведут себя так, будто у них 10 жизней.

— Недавно поймала их на десятом этаже. Лезли в лифтовую, — прокомментировала Ольга Скрыльникова.

Адрес дома на фото — Королева, 27а. Местные жители сообщили о ситуации коммунальщикам. Пользователи соцсети также надеются, что фото увидят родители этих экстремалов и проведут с ними беседу.

Подроостки на крыше высотки. Фото: Маргарита Петрова

Подроостки на крыше высотки. Фото: Маргарита Петрова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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