На посетительницу кафе в Магнитогорске упал таракан
Жительница Магнитогорска Анна Круглова с подругой посетили торговый комплекс. Хотели перекусить на фудкорте, но аппетит быстро пропал...
— На нас упал со стены таракан! Ужас! Смотрим вокруг: а их тут куча, оказывается, — написала девушка в группе «ВКонтакте» и выложила видео.
Действительно, рыжие насекомые ползают по стенам рядом с раздачей еды и бегают по полу между столами.
— Раньше перекусывала в общепите,даже оправдывала это нехваткой времени. Но когда сама увидела такую картину, больше туда ни ногой. Такое много где! Лучше дома приготовлю и поем, — прокомментировала местная жительница Елена Березина.
На посетительницу кафе в Магнитогорске упал таракан.
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ИСТОЧНИК KP.RU