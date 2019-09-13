2019-09-13T06:09:57+03:00
Общество

На посетительницу кафе в Магнитогорске упал таракан

Оказалось, что фудкорт одного из городских торговых комплексов кишит насекомыми
Ирина КАРЕЛИНА
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Тараканы на фудкорте. Кадр из видео Анны Кругловой.Тараканы на фудкорте. Кадр из видео Анны Кругловой.
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Жительница Магнитогорска Анна Круглова с подругой посетили торговый комплекс. Хотели перекусить на фудкорте, но аппетит быстро пропал...

— На нас упал со стены таракан! Ужас! Смотрим вокруг: а их тут куча, оказывается, — написала девушка в группе «ВКонтакте» и выложила видео.

Действительно, рыжие насекомые ползают по стенам рядом с раздачей еды и бегают по полу между столами.

— Раньше перекусывала в общепите,даже оправдывала это нехваткой времени. Но когда сама увидела такую картину, больше туда ни ногой. Такое много где! Лучше дома приготовлю и поем, — прокомментировала местная жительница Елена Березина.

На посетительницу кафе в Магнитогорске упал таракан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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