В Челябинске дорогам за безопасность поставили два
Проект «Карта убитых дорог» активисты ОНФ по стране ведут два года. В Челябинске на карте 580 участков. Только 90 их них отремонтировано, на 86 участках залатали ямы.
В Челябинск прибыли московские активисты-общественники. В городе они не первый раз, и очередной объезд показал, что в центре дороги стали лучше, но недочетов много. Улицы завалены пылью. К новым микрорайонам не прокладывают дорог.
Еще одна наша «фирменная» проблема, появившаяся после дорожной революции: расширенные дороги у мостов сужаются до минимума, создаются аварийные ситуации.
Проверили активисты дороги, уже отремонтированные по федеральной программе «Безопасные дороги». На ул. Бр. Кашириных у дома № 102 полотно разрушено. Уже после ремонта дорогу раскопали коммунальщики и не восстановили асфальт. Гарантия на ремонт была всего год. В мэрии обещают заставить коммунальщиков восстановить покрытие. И заверили, что после 2018 г гарантия на ремонт по нацпроекту — четыре года.
— Челябинск получает по состоянию дорог «три». По безопасности — «два». Затерта разметка, не освещены пешеходные переходы. Приоритет автомобилистов над пешеходами делают город небезопасным, — сказал эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов.
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ИСТОЧНИК KP.RU