В Челябинской области Управление ГИБДД возглавил Андрей Харцызов
Приказом МВД России руководителем Управления ГИБДД по Челябинской области назначен Андрей Харцызов. Ранее полковник полиции занимал пост заместителя начальника ГИБДД по Челябинской области.
Андрей Харцызов — челябинец, пришел на службу в органы внутренних дел в 1990 году, в отряд милиции особого назначения. Через 12 лет был назначен на должность старшего оперуполномоченного 1 отдела управления по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ при ГУВД.
В 2002 году стал старшим оперуполномоченным первого отдела Управления по противодействию незаконному обороту наркотических и психотропных средств при ГУВД Челябинской области.
В 2003-2014 гг возглавлял полк ДПС ГИБДД Челябинской области.
В 2014 г был назначен заместителем начальника управления вневедомственной охраны Челябинска.
С 2016 по 2019 гг работал заместителем начальника управления — начальника отдела УГИБДД МВД России по региону.
В марте нынешнего года руководил Госавтоинспекцией Челябинска.
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