В Челябинской области Управление ГИБДД возглавил Андрей Харцызов

СЕГОДНЯ 08:16 2019-09-13T08:19:42+03:00

Андрей Харцызов пришел на службу в органы внутренних дел в 1990 г. Фото: сайт ГУ МВД России по Челябинской области.

Полковник полиции служит в силовых структурах региона 29 лет

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Приказом МВД России руководителем Управления ГИБДД по Челябинской области назначен Андрей Харцызов. Ранее полковник полиции занимал пост заместителя начальника ГИБДД по Челябинской области.

Андрей Харцызов — челябинец, пришел на службу в органы внутренних дел в 1990 году, в отряд милиции особого назначения. Через 12 лет был назначен на должность старшего оперуполномоченного 1 отдела управления по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ при ГУВД.

В 2002 году стал старшим оперуполномоченным первого отдела Управления по противодействию незаконному обороту наркотических и психотропных средств при ГУВД Челябинской области.

В 2003-2014 гг возглавлял полк ДПС ГИБДД Челябинской области.

В 2014 г был назначен заместителем начальника управления вневедомственной охраны Челябинска.

С 2016 по 2019 гг работал заместителем начальника управления — начальника отдела УГИБДД МВД России по региону.

В марте нынешнего года руководил Госавтоинспекцией Челябинска.

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