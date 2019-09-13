В Челябинске в ДТП с маршруткой пострадали люди

СЕГОДНЯ 08:36 2019-09-13T08:36:33+03:00

Опять ДТП. Опять с участием маршрутного такси. Фото: соцсети.

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В Челябинске ДТП с маршруткой. Утром 13 сентября в Чурилово, на ул. Зудова, «жигуленок» седьмой модели выехал на встречную полосу и столкнулся с УАЗом.

— По предварительным данным, 66-летний водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением, столкнулся на встречной полосе с УАЗ, продолжил движение и врезался в микроавтобус Fiat Ducato, маршрутное такси № 62, — сообщили корреспонденту КП-Челябинск в отделении пропаганды ГИБДД Челябинска.

Водитель «жигулей» серьезно травмирован, его госпитализировали. Пострадали два пассажира маршрутки — 63-летняя женщина и 14-летняя девочка. Им назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, на днях на проспекте Ленина маршрутка врезалась в бетонный забор участка строительства метро. И там были пострадавшие.

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ИСТОЧНИК KP.RU