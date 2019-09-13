В Челябинске рисуют выделенные полосы для общественного транспорта
В пятницу, 13 сентября, дорожные службы Челябинска начнут наносить специальную разметку для полос, выделенных под общественный транспорт. Инициатива принадлежит временно исполняющей полномочия главы Челябинска Наталье Котовой. Предложение согласованию с Госавтоинспекцией города.
Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, специальные полосы появятся на участках ул. Северокрымская, ул. Энгельса и ул. Туда. Список будет продолжен.
Выделение полос активно практикуется в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Воронеже. Сокращается число ДТП с участием автобусов. Пассажирские перевозки становятся более безопасными.
Кроме того, «выделенки» позволяют быстро перевезти большое число пассажиров по расписанию.
Кроме того, на участках выделенных полос всегда есть фото- и видеофиксация движения. Власти утверждают, так легче победить перевозчиков-нелегалов. В Госавтоинспекция напоминают водителям, что за нарушение ПДД в части создания помех для общественного транспорта по выделенным полосам предусмотрен штраф — 1,5 тыс руб.
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ИСТОЧНИК KP.RU