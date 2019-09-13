2019-09-13T09:00:37+03:00
Общество

В Челябинске рисуют выделенные полосы для общественного транспорта

«Комсомолка» узнала список улиц, где позаботятся о пассажирах
Ольга АНТОНОВА
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Выделенная полоса - это безопасность, комфорт для пассажиров общественного транспорта.Выделенная полоса - это безопасность, комфорт для пассажиров общественного транспорта.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В пятницу, 13 сентября, дорожные службы Челябинска начнут наносить специальную разметку для полос, выделенных под общественный транспорт. Инициатива принадлежит временно исполняющей полномочия главы Челябинска Наталье Котовой. Предложение согласованию с Госавтоинспекцией города.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, специальные полосы появятся на участках ул. Северокрымская, ул. Энгельса и ул. Туда. Список будет продолжен.

Выделение полос активно практикуется в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Воронеже. Сокращается число ДТП с участием автобусов. Пассажирские перевозки становятся более безопасными.

Кроме того, «выделенки» позволяют быстро перевезти большое число пассажиров по расписанию.

Кроме того, на участках выделенных полос всегда есть фото- и видеофиксация движения. Власти утверждают, так легче победить перевозчиков-нелегалов. В Госавтоинспекция напоминают водителям, что за нарушение ПДД в части создания помех для общественного транспорта по выделенным полосам предусмотрен штраф — 1,5 тыс руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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