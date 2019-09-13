Камила Валиева на Гран-при в Челябинске лидирует в короткой программе с лучшим результатом в сезоне

СЕГОДНЯ 09:33 2019-09-13T09:46:28+03:00

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Ни одной заметной ошибки, и прекрасный прокат. 13 сентября во второй разминке на Гран-при по фигурному катанию среди юниоров блестяще выступила российская спортсменка, воспитанница Этери Тутберидзе 13-летняя Камила Валиева.

В короткой программе Камила блестяще исполнила все элементы, с хорошо поставленной техникой, артистично на большой амплитуде. В короткой программе не было четверных прыжков, их зрители увидят в произвольной. Но все сложные тройные прыжки выполнены прекрасно. Судьи оценили выступление Валиевой 73,56. И это самый высокий результат Камилы в этом сезоне. Пока у нашей спортсменки первое место.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/731834" frameborder="0"></iframe> Камила Валиева. Короткая программа. Гран-При по фигурному катанию. Челябинск 2019.

Впереди выступление еще двух наших сильных спортсменок — Виктории Васильевой и Ксении Синицыной. Смотрите трансляцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/731831" frameborder="0"></iframe> Камила Валиева дает интервью на Гран-при в Челябинске.Валерий ЗВОНАРЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU