2019-09-13T10:17:23+03:00
Спорт

Камила Валиева на Гран-при в Челябинске: «В России мне выступать спокойнее»

Российская фигуристка прокомментировала свое выступление в короткой программе
Алексей МИКУШИН
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Камила Валиева выступила на Гран-при в Челябинске.Камила Валиева выступила на Гран-при в Челябинске.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Результат нашей спортсменки 73, 56 (техника — 41,78, компоненты — 31,78). Это промежуточное первое место после исполнения короткой программы на этапе Гран-при в Челябинске.

Камила Валиева после своего проката поделилась впечатлениями, и тем, как удалось столь блестяще откатать короткую программу.

— Я каждый день работаю, накатываю свою программу, и получается все лучше и лучше. В конце прошлого сезона, я думаю, мои прокаты были даже получше. Но это был конец сезона, а сейчас это только начало. Программу мы особо не меняли. Немного нового есть только в заходе, в самом начале. В прошлом году я уже выступала в серии Гран-при за рубежом. Честно, было очень волнительно, непривычно, ведь до этого я каталась только в России. Сейчас за границей меньше нервничаю, но в своей стране пока, конечно выступать спокойнее, — рассказала Камила.

Результат 73,56 балла. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Результат 73,56 балла.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Камилу называют «второй Алиной Загитовой». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Камилу называют «второй Алиной Загитовой».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После выступления на лед летели мягкие игрушки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После выступления на лед летели мягкие игрушки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Камила Валиева показала лучший результат. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Камила Валиева показала лучший результат.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Камила Валиева. Короткая программа. Гран-При по фигурному катанию. Челябинск 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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