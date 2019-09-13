Камила Валиева на Гран-при в Челябинске: «В России мне выступать спокойнее»

СЕГОДНЯ 10:17 2019-09-13T10:17:23+03:00

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Результат нашей спортсменки 73, 56 (техника — 41,78, компоненты — 31,78). Это промежуточное первое место после исполнения короткой программы на этапе Гран-при в Челябинске.

Камила Валиева после своего проката поделилась впечатлениями, и тем, как удалось столь блестяще откатать короткую программу.

— Я каждый день работаю, накатываю свою программу, и получается все лучше и лучше. В конце прошлого сезона, я думаю, мои прокаты были даже получше. Но это был конец сезона, а сейчас это только начало. Программу мы особо не меняли. Немного нового есть только в заходе, в самом начале. В прошлом году я уже выступала в серии Гран-при за рубежом. Честно, было очень волнительно, непривычно, ведь до этого я каталась только в России. Сейчас за границей меньше нервничаю, но в своей стране пока, конечно выступать спокойнее, — рассказала Камила.

Результат 73,56 балла.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Камилу называют «второй Алиной Загитовой».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После выступления на лед летели мягкие игрушки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Камила Валиева показала лучший результат.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/731834" frameborder="0"></iframe> Камила Валиева. Короткая программа. Гран-При по фигурному катанию. Челябинск 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU