Камила Валиева на Гран-при в Челябинске: «В России мне выступать спокойнее»
Результат нашей спортсменки 73, 56 (техника — 41,78, компоненты — 31,78). Это промежуточное первое место после исполнения короткой программы на этапе Гран-при в Челябинске.
Камила Валиева после своего проката поделилась впечатлениями, и тем, как удалось столь блестяще откатать короткую программу.
— Я каждый день работаю, накатываю свою программу, и получается все лучше и лучше. В конце прошлого сезона, я думаю, мои прокаты были даже получше. Но это был конец сезона, а сейчас это только начало. Программу мы особо не меняли. Немного нового есть только в заходе, в самом начале. В прошлом году я уже выступала в серии Гран-при за рубежом. Честно, было очень волнительно, непривычно, ведь до этого я каталась только в России. Сейчас за границей меньше нервничаю, но в своей стране пока, конечно выступать спокойнее, — рассказала Камила.
Результат 73,56 балла.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Камилу называют «второй Алиной Загитовой».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
После выступления на лед летели мягкие игрушки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Камила Валиева показала лучший результат.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Камила Валиева. Короткая программа. Гран-При по фигурному катанию. Челябинск 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU