После победы в Челябинске боксер Сергей Ковалев нацелен сразиться с Альваресом
В феврале 2019 года Крашер побил Канело — прозвище Элейдера Альвареса. Тот почти сразу заявил, что готов к реваншу. Но Сергей Ковалев решил защитить свой титул в бою с Энтони Ярдом, что ему и удалось.
Сейчас Ковалев не прочь снова сразиться с Альваресом. Сообщается, что промоутеры чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева и чемпиона WBA в среднем весе Сауля Альвареса уже достигли соглашения, обсудив все тонкости контракта на предстоящий бой.
Напомним, поединок Канело — Ковалев планировалось провести 2 ноября в Лас-Вегасе.
На счету 36-летнего Ковалева 34 победы, три поражения и одна ничья. Элейдер Альварес имеет за плечами 52 победы, 1 поражение и 2 ничьи.
Сергей Ковалев пообщался с журналистами после боя.Валерий ЗВОНАРЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU