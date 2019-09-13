После победы в Челябинске боксер Сергей Ковалев нацелен сразиться с Альваресом

СЕГОДНЯ 10:35 2019-09-13T10:35:38+03:00

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В феврале 2019 года Крашер побил Канело — прозвище Элейдера Альвареса. Тот почти сразу заявил, что готов к реваншу. Но Сергей Ковалев решил защитить свой титул в бою с Энтони Ярдом, что ему и удалось.

Сейчас Ковалев не прочь снова сразиться с Альваресом. Сообщается, что промоутеры чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева и чемпиона WBA в среднем весе Сауля Альвареса уже достигли соглашения, обсудив все тонкости контракта на предстоящий бой.

Напомним, поединок Канело — Ковалев планировалось провести 2 ноября в Лас-Вегасе.

На счету 36-летнего Ковалева 34 победы, три поражения и одна ничья. Элейдер Альварес имеет за плечами 52 победы, 1 поражение и 2 ничьи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/727904" frameborder="0"></iframe> Сергей Ковалев пообщался с журналистами после боя.Валерий ЗВОНАРЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU