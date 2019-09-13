В Кургане девушка погибла под колесами такси
В Кургане такси насмерть задавило 27-летнюю девушку. ЧП случилось накануне, в 21.10. Девушка правил дорожного движения не нарушала: пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД Кургана, трагедия произошла во втором микрорайоне на пр. Голикова, у дома № 8. 31-летний водитель автомобиля ЛАДА Гранта, двигаясь по проспекту со стороны ул. Мальцева в направлении ул. Мостостроителей, допустил наезд на пешехода.
Спасти девушку не удалось: она скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Устанавливаются все обстоятельства аварии.
По опубликованным с места ДТП фото видно, что дорога на проспекте Голикова плохо освещена. Тусклые лампы фонарей не рассеивают свет, потому ни пешеход, ни водитель такси друг друга в ночной тьме могли не увидеть.
Кстати, эксперты ОНФ, проверившие накануне дороги в Челябинск одним из недочетов отметили, что пешеходные переходы в нашем городе плохо освещаются, потому дороги небезопасны и не соответствуют современным требованиям.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU