2019-09-13T10:38:53+03:00
Происшествия

В Кургане девушка погибла под колесами такси

Трагедия разыгралась на нерегулируемом пешеходном переходе
Ольга АНТОНОВА
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Дорога на проспекте Голикова в Кургане плохо освещена. Таксист и девушка-пешеход могли друг друга не заметить в потемках. Фото: соцсети.Дорога на проспекте Голикова в Кургане плохо освещена. Таксист и девушка-пешеход могли друг друга не заметить в потемках. Фото: соцсети.
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В Кургане такси насмерть задавило 27-летнюю девушку. ЧП случилось накануне, в 21.10. Девушка правил дорожного движения не нарушала: пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Кургана, трагедия произошла во втором микрорайоне на пр. Голикова, у дома № 8. 31-летний водитель автомобиля ЛАДА Гранта, двигаясь по проспекту со стороны ул. Мальцева в направлении ул. Мостостроителей, допустил наезд на пешехода.

Спасти девушку не удалось: она скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

По опубликованным с места ДТП фото видно, что дорога на проспекте Голикова плохо освещена. Тусклые лампы фонарей не рассеивают свет, потому ни пешеход, ни водитель такси друг друга в ночной тьме могли не увидеть.

Кстати, эксперты ОНФ, проверившие накануне дороги в Челябинск одним из недочетов отметили, что пешеходные переходы в нашем городе плохо освещаются, потому дороги небезопасны и не соответствуют современным требованиям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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