Муж и жена напали на человека с электрошокером в Челябинской области

СЕГОДНЯ 11:07 2019-09-13T11:07:00+03:00

В Миассе семейная пара накануне набросилась на жителя Чебаркуля с электрошокером. Фото: КП-Челябинск

Изменить размер текста: A A

Сюжет о Бонни и Клайде, влюбленных гангстерах из США, жив. В Миассе семейная пара накануне набросилась на жителя Чебаркуля с электрошокером. Пострадавший обратился в полицию с заявлением о нападении.

— Мужчина и женщина, как заявил пострадавший, применила электрошокер. Нападавшие отняли у него мобильник и банковскую карту. Ущерб потерпевший оценил в 10 тысяч рублей, — сообщили корреспонденту КП-Челябинск в отделе МВД России по Миассу.

Сотрудники уголовного розыска задержали жителей Миасса — 36-летнего мужчину и 29-летнюю женщину. Супруги полицейским Миасса хорошо известны, потому что были судимы за хулиганство. У задержанных изъяты телефон и карта чебаркульца, нож и электрошокер.

Супруги обвиняются в разбое, им грозит до десяти лет лишения свободы. Пара помещена в изолятор, вопрос о мере пресечения будет решен в ближайшее время.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU