2019-09-13T11:07:00+03:00
Происшествия

Муж и жена напали на человека с электрошокером в Челябинской области

У пострадавшего супруги отняли мобильник и банковскую карту
Ольга АНТОНОВА
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В Миассе семейная пара накануне набросилась на жителя Чебаркуля с электрошокером.В Миассе семейная пара накануне набросилась на жителя Чебаркуля с электрошокером.Фото: КП-Челябинск
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Сюжет о Бонни и Клайде, влюбленных гангстерах из США, жив. В Миассе семейная пара накануне набросилась на жителя Чебаркуля с электрошокером. Пострадавший обратился в полицию с заявлением о нападении.

— Мужчина и женщина, как заявил пострадавший, применила электрошокер. Нападавшие отняли у него мобильник и банковскую карту. Ущерб потерпевший оценил в 10 тысяч рублей, — сообщили корреспонденту КП-Челябинск в отделе МВД России по Миассу.

Сотрудники уголовного розыска задержали жителей Миасса — 36-летнего мужчину и 29-летнюю женщину. Супруги полицейским Миасса хорошо известны, потому что были судимы за хулиганство. У задержанных изъяты телефон и карта чебаркульца, нож и электрошокер.

Супруги обвиняются в разбое, им грозит до десяти лет лишения свободы. Пара помещена в изолятор, вопрос о мере пресечения будет решен в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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