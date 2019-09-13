В Челябинске готовятся к массовой акции чистоменов

СЕГОДНЯ 11:06 2019-09-13T11:06:20+03:00

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Челябинские экоактивисты приглашают 21 сентября всех горожан принять участие в уборке мусора с берегов Смолино и Первого озера. Международный День чистоты пройдет в третью субботу сентября, сообщает сайт «Курс дела».

Год назад в этот день на уборку замусоренных территорий вышли более 250 тыс. человек по всей России. Челябинские чистомены подчеркивают, что субботник можно провести не только в Челябинске. Жители других городов Челябинской области могут узнать у организаторов акции место уборки в своем городе.

— Если уборка в вашем городе не организуется, то мы поможем организовать ее! Лучше делать вместе с администрацией, так как важен вывоз и правильная утилизация, — сообщили эко-активисты.

Организатору группы на озере Смолино, рядом с улицей Новороссийской — Антону Ермолину — можно звонить по телефону 8(952)526-21-02.

Вторая точка проведения акции — северный берег озера Первое, организатор Динара Новикова 8(982)272-43-18.

Большая уборка начнется в 12 часов. Все подробности акции можно уточнить в группе ВК.

Недавно известный на всю Россию Чистомен, уроженец Челябинска Артур Матис-Сиразиев, предложил челябинским властям способ борьбы с расклейщиками незаконных объявлений. Он уже опробовал этот способ рядом со своим домом. Несколько столбов Чистомен покрасил краской с песком, добившись максимально шершавой поверхности. За две недели на опорах не появилось ни одной листовки.

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ИСТОЧНИК KP.RU