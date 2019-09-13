2019-09-13T11:36:48+03:00
Происшествия

В Челябинске водитель BMW сбил пожилую семейную пару

Пенсионеры спешили на дачный участок
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Пожилые супруги переходили дорогу по "зебре"Пожилые супруги переходили дорогу по "зебре"Фото: Анастасия БРЫЛКИНА
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Смертельное ДТП произошло 13 сентября напротив СНТ «Мичуринец». Пожилые супруги попали под колеса иномарки по пути на садовый участок.

— Водитель "BMW 316" совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщает сайт «Курс дела» со ссылкой на управлении ГИБДД России по Челябинской области.

В результате аварии 78-летний мужчина скончался на месте. Его жена с травмами доставлена в больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельств дорожного происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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