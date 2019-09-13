В Челябинске водитель BMW сбил пожилую семейную пару
Смертельное ДТП произошло 13 сентября напротив СНТ «Мичуринец». Пожилые супруги попали под колеса иномарки по пути на садовый участок.
— Водитель "BMW 316" совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщает сайт «Курс дела» со ссылкой на управлении ГИБДД России по Челябинской области.
В результате аварии 78-летний мужчина скончался на месте. Его жена с травмами доставлена в больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельств дорожного происшествия.
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ИСТОЧНИК KP.RU