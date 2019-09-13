2019-09-13T11:49:54+03:00
Спорт

Российские спортсменки занимают три первых места после короткой программы на Гран-при в Челябинске

Камила Валиева, Ксения Синицына и Виктория Васильева показали отменное катание
Алексей МИКУШИН
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Российские спортсменки занимают три первых места после короткой программы на Гран-при в ЧелябинскеРоссийские спортсменки занимают три первых места после короткой программы на Гран-при в ЧелябинскеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Днем 13 сентября завершили выступление участники Гран-при среди юниоров по фигурному катанию. Стали известные результаты российских спортсменок после короткой программы

Скорость, пластика, мощь, изящество, прекрасная техника и минимум ошибок. Все это можно сказать про прокаты наших юниорок. Как следствие — три первых места после короткой программы. Камила Валиева первое место (73,56), Ксения Синицына — второе (73,04), Виктория Васильева (64,53).

В субботу 14 сентября российские юниорки в ЛА «Трактор» выступят в произвольной программе, где окончательно определится победитель.

Камила Валиева. Короткая программа. Гран-При по фигурному катанию. Челябинск 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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