2019-09-13T12:13:41+03:00
Спорт

Ксения Синицына на Грин-при по фигурному катанию: «У меня все лучше получается, здесь родные стены»

Российская фигуристка пока занимает второе место, лишь сотые балла уступая Камиле Валиевой
Алексей МИКУШИН
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Ксения Синицына на Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Челябинске 2019.Ксения Синицына на Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Челябинске 2019.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Ученица Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой блестяще исполнила свой прокат на Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2019 в Челябинске. Судьи также высоко оценили выступление Ксении Синицыной — 73.04 балла. Она лишь чуть-чуть уступает, идущей первой, Камиле Валиевой.

— Я хорошо прокатала короткую программу, но впереди произвольная — не надо расслабляться. Сегодня я постаралась делать более нежные, плавные движения, руки помягче. Все для того, чтобы конек шел более гладко. Программа очень хорошая, она мне нравится, и музыка необычная. Никто ее еще не брал. Сегодня я старалась исполнять программу, как на тренировках. Главное, что хорошо исполнила каскад, потом катала в свое удовольствие. Конечно, я расстроилась, когда не смогла поехать на Гран-при в Америку. Зато приехала сюда. Тут родные стены. И здесь у меня все лучше получается, — рассказала Синицына.

Российские спортсменки занимают три первых места после короткой программы на Гран-при в Челябинске.

Ксения Синицына немного отстает от Валиевой Камилы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ксения Синицына немного отстает от Валиевой Камилы.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ксения Синицына. Короткая программа. Гран-При по фигурному катанию. Челябинск 2019 ISU.Ксения Синицына. Короткая программа. Гран-При по фигурному катанию. Челябинск 2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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