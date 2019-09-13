2019-09-13T12:12:21+03:00
Общество

Челябинск примет финал международного конкурса красоты «Рожденная побеждать!»

Сообщается, что в проведении праздника может принять участие супруга избранного губернатора Ирина Текслер
Ольга АНТОНОВА
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Челябинск принимает необычный конкурс. Фото: pravmin74.ruЧелябинск принимает необычный конкурс. Фото: pravmin74.ru
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В воскресенье, 15 сентября, в отеле «Малахит», пройдет финал конкурса красоты «Рожденная побеждать!», участницы которого — девушки на инвалидных колясках. Красавицы приедут из разных городов России, Украины, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.

Третий год при поддержке Уполномоченного по правам человека и органов власти одноименный благотворительный фонд проводит это уникальное состязание.

— Конкурс важен для поддержания имиджа области и страны, так как поднимаются вопросы инклюзии, поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Я рада, что с каждым годом масштабы и поддержка конкурса растут, — говорит Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова.

Сообщается, что в проведении финала международного конкурса планирует принять участие первая леди Челябинской области Ирина Текслер.

Финал состоится 15 сентября, в 18:00, в отеле «Малахит», зал «Изумрудный»: Челябинск, ул. Труда, 153.

Первая леди Челябинской области в 2016 году завоевала титул "Вице-миссис Москва". Фото: Архив "КП".

Первая леди Челябинской области в 2016 году завоевала титул "Вице-миссис Москва". Фото: Архив "КП".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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