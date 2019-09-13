2019-09-13T12:55:36+03:00
Происшествия

Крыльцо «Единой России» в Челябинске облили зеленкой

Злоумышленник не скрывал свое лицо
Андрей АБРАМОВ
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Хулиган облил крыльцо офиса «Единой России» в Челябинске.Хулиган облил крыльцо офиса «Единой России» в Челябинске.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Неизвестный облил крыльцо отделение партии «Единая Россия» зеленкой в Челябинске на улице Свободы. Это случилось 13 сентября. Злоумышленник выплеснул раствор на табличку офиса и камеру наблюдения.

Случилось все днем, когда вокруг было многолюдно. Вероятно, «озеленитель» и не пытался особо скрываться. Сейчас партийцы смотрят записи камеры наблюдения и подумывают написать в полицию заявление на хулигана.

По предварительной информации, краску выплеснул молодой человек. Если дело дойдет до полиции, его поступок могут признать мелким хулиганством со штрафом. Также собственники крыльца могут потребовать компенсировать затраты на уборку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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