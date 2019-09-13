Крыльцо «Единой России» в Челябинске облили зеленкой

СЕГОДНЯ 12:55 2019-09-13T12:55:36+03:00

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Неизвестный облил крыльцо отделение партии «Единая Россия» зеленкой в Челябинске на улице Свободы. Это случилось 13 сентября. Злоумышленник выплеснул раствор на табличку офиса и камеру наблюдения.

Случилось все днем, когда вокруг было многолюдно. Вероятно, «озеленитель» и не пытался особо скрываться. Сейчас партийцы смотрят записи камеры наблюдения и подумывают написать в полицию заявление на хулигана.

По предварительной информации, краску выплеснул молодой человек. Если дело дойдет до полиции, его поступок могут признать мелким хулиганством со штрафом. Также собственники крыльца могут потребовать компенсировать затраты на уборку.

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ИСТОЧНИК KP.RU