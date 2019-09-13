В Челябинской области неизвестные пытаются сорвать соревнования по маунтинбайку
В Кыштыме оказались под угрозой срыва межрегиональные соревнования горных велосипедистов. Гонки были проходить 14 и 15 сентября в поселке Слюдорудник. В Кыштым уже съехались спортсмены из разных городов России. И тут выясняется, что кто-то испортил участок трассы. Неизвестные разрыли ее контруклоны.
— В прошлом году была похожая история, но мы решили, что это случайность. На этот раз стало понятно, что трассу умышленно разрушают перед стартами, — сообщили в спортивно-туристическом центре «Провинция».
Однако, несмотря на старания вредителей, организаторы уверяют, что соревнования все же состоятся. Благодаря помощи волонтеров и самих спортсменов трассу удалось восстановить.
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ИСТОЧНИК KP.RU