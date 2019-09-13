В Челябинске депутат на инвалидном кресле не волнуется по месту проведения заседаний райсовета

СЕГОДНЯ 14:18 2019-09-13T14:19:47+03:00

Николай Ольховский заявляет, что его никто не дискредитировал и не отказывал в посещении заседаний райсовета

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На выборах депутатов в Калининском районе Челябинска победил Николай Ольховский, преподаватель ЧелГУ, общественный деятель, передвигающийся на электрическом инвалидном кресле.

Здание администрации Калининского района не оборудовано лифтом. Оно находится Здание в федеральной собственности, потому вложить деньги городского бюджета в модернизацию нельзя. Появилась информация о переговорах с администрацией школы в микрорайоне «Ньютон». В здании есть и пандусы, и особый лифт. Возможно, заседания райсовета будут проходить там.

Сам Николай Ольховский удивлен поднятым вопросом. По его мнению, тема несколько надуманна. Об этом он сообщил в соцсетях.

— В данный момент проблемы нет. Сейчас происходит подготовка первого заседания Совета депутатов. Все в курсе, что нужно обеспечить условия для депутата на электрическом инвалидном кресле. Уверен, что разумное решение будет найдено и реализовано. К сожалению, Челябинску только предстоит решить вопрос с доступностью основных административных зданий для инвалидов. Но меня никто не дискредитировал и в посещении заседаний Совета депутатов не отказывал. А к возникающим на этом пути трудностям, я отношусь спокойно.

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ИСТОЧНИК KP.RU