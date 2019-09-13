В Челябинской области продолжают увольняться сотрудники скорой помощи

СЕГОДНЯ 14:15 2019-09-13T14:23:25+03:00

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Пять сотрудников скорой помощи в Октябрьском районе написали заявления на увольнение и назвали причину: недовольство размером выплат. Главврач ГБУЗ «Районная больница села Октябрьское» Александр Попов отказался поднять зарплаты. В коллективном обращении они просили сохранить стаж на 80%. Постановление правительства не позволяет это сделать. По словам медика, положением по учреждению установлены также «ночные» выплаты 20%, а люди хотели 100%. Впрочем, главврач предложил увеличить стимулирующую часть с 30% до 85%.

Тогда медики подали заявления на увольнение по собственному желанию. Руководство пригласило на разговор одного из написавших заявление. И после того, как он отказался от предложенных условий, руководство его уволило.

В Минздраве прокомментировали ситуацию, что работодатель принял меры по урегулированию конфликта и согласованию с работниками их требований. Неоднократные проверки надзорных органов не выявили нарушений в выплате заработной платы. Дальнейшие действия в сложившейся ситуации будут приняты в соответствии с законодательством и трудовым кодексом. Несмотря на конфликт, станция скорой помощи продолжит работать, жители района не останутся без медицинской помощи.

Как отметил Александр Попов, в медучреждении уволившемуся сотруднику уже нашли замену, и в ближайшее время штат будет полностью укомплектован.

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ИСТОЧНИК KP.RU