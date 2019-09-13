2019-09-13T14:48:23+03:00
Общество

В Челябинске домашние коты отказываются есть рыбу из Шершней

Студенты ЧелГУ ведут дневник экспедиции по реке Миасс
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Рыба стала плохо пахнуть, что даже коты ее не едят.Рыба стала плохо пахнуть, что даже коты ее не едят.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Челябинские студенты исследуют реку Миасс, которая течет через водохранилище Шершни. О результатах экспедиции будущие экологи и журналисты подробно рассказывают на страницах дневника, который публикует издание «Урал-пресс-информ».

— Вода вдоль кромки Шершней мутная, с сероватым отблеском. На дне водоросли и фантики. Противоположный берег, практически, весь застроен, — пишут участники экспедиции.

По их словам, местные рыбаки жалуются, что домашние коты перестали есть рыбу из Шершней.

— Всему виной застройка западного берега Шершней. Она привела к тому, что очень большой слой ила на дне водоема пропитан бытовыми хозяйственными стоками, которые, вредят качеству воды, — цитируют студенты начальника управления экологического просвещения областного министерства экологии Виталия Безрукова.

Экспедиция по берегу Миасса стартовала 2 июля. Это совместный проект двух факультетов — журналистики и экологии, который реализуется в ходе студенческой практики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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