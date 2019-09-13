В Челябинске в центре движение троллейбусов закроют на все выходные

СЕГОДНЯ 15:31 2019-09-13T15:31:36+03:00

В Челябинске в центре на выходные закроют движение троллейбусов. Фото: cheladmin.ru

На улице Свободы укладывается асфальт. Транспорт пойдет по новым маршрутам

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Из-за укладки асфальта движение троллейбусов по ул. Свободы от ул Тимирязева до конечной остановки «Железнодорожный вокзал» закрывается в субботу, 14 сентября, в 05.00. Ограничение продлится до 05.00 16 сентября.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе администрации города, движение троллейбусов будет организовано:

Маршрут № 5 АМЗ — пл. Революции — Детский мир — ул. Тимирязева — АМЗ.

Маршрут № 17 ул. Молдавская — Детский мир — ЧТЗ.

Из-за работ по замене верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет ограничено движение автотранспорта по улице Свободы на участке от улицы Торговой до проспекта Ленина с 01-00 часов 14 сентября до 6-00 часов 16 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU