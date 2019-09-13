Обманутые дольщики «Академ Riverside» могут остаться без жилья

СЕГОДНЯ 16:10 2019-09-13T16:24:19+03:00

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Сегодня стало известно, что «Гринфлайт» приостановил передачу квартир обманутым дольщикам «Академ Riverside». Об этом пострадавшие рассказали в правительстве Челябинской области на встрече с и.о. замгубернатора Сергеем Шалем.

Планировалось, что строительство проблемных домов завершит «Трест «Магнитострой». Взяв на себя обязательства, компания собиралась продать на торгах участок земли напротив ледовой арены «Трактор», а на вырученные деньги достроить многоэтажки. Однако на днях Калининский районный суд отобрал у застройщика землю напротив ледовой арены. Выяснилось, что участок был продан в 2011 году местному бизнесмену, но тот до сих пор не оформил на него право собственности.

В итоге новоселье опять оказалось под угрозой. Почти пятьсот человек снова рискуют остаться без жилья.

Обманутые дольщики могут не дождаться своих квартир.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

Претензии у застройщика есть к еще одному земельному участку, выделение которого компания добивается в счет компенсации за достройку домов в «Академ Riverside». Это земля в микрорайоне 19.

Согласно данным Минстроя, этот участок пока никому не передан. Его судьбу решит глава региона Алексей Текслер на инвестиционном совете при правительстве.

— Наш дом введен в эксплуатацию в апреле. Его достроили, но ключи мы получить не можем. Нас обманули дважды. 11 млрд наших денег украдено, — возмущается одна из обманутых дольщиц.

Напомним, бывшего генерального директора компании «Гринфлайт» Сергея Мануйлова признали виновным в невыгодных сделках и приговорили к двум с половиной годам лишения свободы. Достраивать дома «Гринфлайта» стал владелец треста «Магнитострой» Олег Лакницкий.

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ИСТОЧНИК KP.RU