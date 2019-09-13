В Челябинске прошел подводный субботник

СЕГОДНЯ 17:57 2019-09-13T17:57:04+03:00

Активисты привели на субботник своих детей: природу беречь нужно смолоду. Фото: mineco174.ru

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Шершневский карьер в Челябинске называется Студенческим из-за близости к ЮУрГУ. Летом на берегах полно народа, а к осени прибрежные кусты и дно искусственного водоема всегда завалены мусором.

В этом году неравнодушные горожане решили освободить карьер от мусора — и на берегу, и под водой. Активисты организации «Детские и молодежные социальные инициативы» и волонтеры министерства экологии Челябинской области 15 сентября провели на водоеме субботник — «сухопутный», подводный и надводный.

Среди активистов — профессиональные дайверы, сапбордисты и байдарочники.

Волонтеры на плоских плавучих досках, надувных байдарках и каяках очистили труднодоступные места карьера, куда с берега не подобраться. А годами копившиеся отходы со дна водоема извлекли профессиональные дайверы из клубов «ДИМСИ» и «Кашалот».

— Видимость в воде плохая — около метра, приходилось работать вслепую. Дно покрыто слоем ила, а под ним — много бутылок и банок. В основном в тех местах, где люди подходят к воде, — цитирует пресс-служба министерства экологии региона слова президент организации «ДИМСИ» Павла Бубенкова.

Собрали немало — 30 мешков хлама. В основном, банки, бутылки, детские игрушки. Нашлось автомобильное колесо и небольшая рыбачья сеть. Мусор сразу вывезли на полигон в Полетаево.

Студенческий карьер очень живописен. Не надо мусорить! Фото: mineco174.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU