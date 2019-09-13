В Челябинске по улице Артиллерийской на 12 дней ограничили движение
Движение по ул. Артиллерийской ограничат на 12 дней. Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, причина — ликвидация газового колодца на действующем подземном газопроводе. Движение транспорта будет ограничено в районе пересечения с автодорогой «Меридиан» с 9.00 16 сентября до 20.00 27 сентября.
Работы ведет ООО «Челябинскгоргаз».
Напомним, в грядущие выходные из-за укладки асфальта ограничено движение троллейбусов по ул. Свободы от пересечения с ул. Тимирязева до конечной остановки — «Железнодорожный вокзал». Троллейбусы временно будут ходить по новым схемам:
Маршрут № 5 АМЗ — пл. Революции — Детский мир — ул. Тимирязева — АМЗ.
Маршрут № 17 ул. Молдавская — Детский мир — ЧТЗ.
Движение троллейбусов по прежнему маршруту возобновится в понедельник, 16 сентября.
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