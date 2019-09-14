2019-09-14T08:34:55+03:00
Общество

Во всем Миассе отключили горячую воду

Почему и когда вернут обратно
Андрей СОКОЛОВ
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Миасс на сутки останется без горячей водыМиасс на сутки останется без горячей водыФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В субботу, 14 сентября, в городе Миассе Челябинской области пропала горячая вода. ГРС отключили от газа для проведение ремонта. Отметим, что газ в квартирах жилых домов не пропадет. Но в связи с отключением его подачи на предприятия города, в том числе на котельные, в квартирах миассцев сутки не будет горячей воды.

Организации, предприятия и жителей частного сектора просят не использовать природный газ для отопления. Это может спровоцировать аварийную ситуацию.

Горячая вода вернется в Миасс 15 сентября в 8 часов утра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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