Во всем Миассе отключили горячую воду

СЕГОДНЯ 08:32 2019-09-14T08:34:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 14 сентября, в городе Миассе Челябинской области пропала горячая вода. ГРС отключили от газа для проведение ремонта. Отметим, что газ в квартирах жилых домов не пропадет. Но в связи с отключением его подачи на предприятия города, в том числе на котельные, в квартирах миассцев сутки не будет горячей воды.

Организации, предприятия и жителей частного сектора просят не использовать природный газ для отопления. Это может спровоцировать аварийную ситуацию.

Горячая вода вернется в Миасс 15 сентября в 8 часов утра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU