Во всем Миассе отключили горячую воду
В субботу, 14 сентября, в городе Миассе Челябинской области пропала горячая вода. ГРС отключили от газа для проведение ремонта. Отметим, что газ в квартирах жилых домов не пропадет. Но в связи с отключением его подачи на предприятия города, в том числе на котельные, в квартирах миассцев сутки не будет горячей воды.
Организации, предприятия и жителей частного сектора просят не использовать природный газ для отопления. Это может спровоцировать аварийную ситуацию.
Горячая вода вернется в Миасс 15 сентября в 8 часов утра.
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ИСТОЧНИК KP.RU