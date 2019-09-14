Задача — увеличить зарплату жителей Челябинской области: что обсуждают на конференции Союза промышленников и предпринимателей

СЕГОДНЯ 10:51 2019-09-14T10:59:25+03:00

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13 сентября глава региона Алексей Текслер принял участие отчетно-выборной конференции Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. В него входит более ста крупнейших предприятий в различных сферах.

Алексей Текслер обозначил основные направления работы Министерства промышленности Челябинской области на ближайшие годы. Результатами должны стать рост доходов предприятий и увеличение налоговых поступлений в бюджет. Но и о простых работягах забывать нельзя. В своем выступлении глава региона сделал акцент на необходимость увеличения зарплат работников предприятий и повышении доходов жителей области. Это задача для участников конференции.

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ИСТОЧНИК KP.RU