Задача — увеличить зарплату жителей Челябинской области: что обсуждают на конференции Союза промышленников и предпринимателей
13 сентября глава региона Алексей Текслер принял участие отчетно-выборной конференции Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. В него входит более ста крупнейших предприятий в различных сферах.
Алексей Текслер обозначил основные направления работы Министерства промышленности Челябинской области на ближайшие годы. Результатами должны стать рост доходов предприятий и увеличение налоговых поступлений в бюджет. Но и о простых работягах забывать нельзя. В своем выступлении глава региона сделал акцент на необходимость увеличения зарплат работников предприятий и повышении доходов жителей области. Это задача для участников конференции.
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ИСТОЧНИК KP.RU