В Челябинске появилась первая выделенная полоса для общественного транспорта
Новинка это, конечно, для Челябинска. К примеру, в Москве выделенные полосы существуют очень давно. И это, по словам челябинского урбаниста Льва Владова, признак развитого города, в котором общественные интересы стоят выше частных.
— Ночью сделали разметку на Северокрымском мосту. Немного, метров двести. Здесь не бывает заторов, но это часть будущего большого маршрута, который соединит спальные районы с центром. На мосту проще всего тестировать разметку и учить водителей новым знакам на дороге.
Конечно, выделенка без контроля не работает. Камера, фиксирующая нарушителей, обязательно должна идти в комплекте со сплошной линией и буквой «А» на асфальте. Если автобус перевозит больше людей, чем автомобиль, ему нужно дать больше места на дороге. Выделенки помогают спецслужбам: по ним могут ехать пожарная, скорая, МЧС, полиция, — написал Владов в своей группе в ВК.
Пока не известно, смогут ли пользоваться выделенной полосой маршрутки.
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ИСТОЧНИК KP.RU