2019-09-14T11:26:53+03:00
Общество

На авиашоу «Стрижи» в Челябинске приехали 14 тысяч человек

Вход бесплатный
Андрей СОКОЛОВАндрей АБРАМОВ
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На авиашоу «Стрижи» в Челябинске приехали 14 тысяч человекНа авиашоу «Стрижи» в Челябинске приехали 14 тысяч человекФото: Андрей АБРАМОВ
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В субботу, 14 сентября, на аэродроме Шагол в Челябинске проходит авиашоу «Стрижи» 2019. Знаменитая группа высшего пилотажа покажет программу, которая была представлена на салоне «МАКС-2019».

Зрители ждут начало шоу. Фото: Андрей АБРАМОВ

Зрители ждут начало шоу.Фото: Андрей АБРАМОВ

Такой подарок челябинцам сделали к 283-летию города. Вход бесплатный. На шоу отправился и корреспондент КП-Челябинск. Выступления вот-вот начнутся, а пока люди фотографируются с самолетами.

На авиашоу «Стрижи» в Челябинске приехали 14 тысяч человек Фото: Андрей АБРАМОВ

На авиашоу «Стрижи» в Челябинске приехали 14 тысяч человекФото: Андрей АБРАМОВ

Вся техника открыта для посетителей. Можно посидеть в кабине, все потрогать. Дети и взрослые в восторге. На аэродроме собрались около 14 тысяч зрителей.

Желающих катают на верблюдах. Фото: Андрей АБРАМОВ

Желающих катают на верблюдах.Фото: Андрей АБРАМОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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