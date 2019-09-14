На авиашоу «Стрижи» в Челябинске приехали 14 тысяч человек
В субботу, 14 сентября, на аэродроме Шагол в Челябинске проходит авиашоу «Стрижи» 2019. Знаменитая группа высшего пилотажа покажет программу, которая была представлена на салоне «МАКС-2019».
Зрители ждут начало шоу.Фото: Андрей АБРАМОВ
Такой подарок челябинцам сделали к 283-летию города. Вход бесплатный. На шоу отправился и корреспондент КП-Челябинск. Выступления вот-вот начнутся, а пока люди фотографируются с самолетами.
На авиашоу «Стрижи» в Челябинске приехали 14 тысяч человекФото: Андрей АБРАМОВ
Вся техника открыта для посетителей. Можно посидеть в кабине, все потрогать. Дети и взрослые в восторге. На аэродроме собрались около 14 тысяч зрителей.
Желающих катают на верблюдах.Фото: Андрей АБРАМОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU