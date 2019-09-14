Жаркие выходные в Челябинске сменятся холодом и дождями

СЕГОДНЯ 11:37 2019-09-14T11:41:25+03:00

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Челябинцам повезло: выходные 14 — 15 сентября выдались теплые и солнечные. Впрочем, как и вся неделя.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в субботу во второй половине дня воздух прогреется до +24 градусов. Такая же погода будет и в воскресенье. Если и пройдет дождичек, то небольшой.

А вот с понедельника вероятность осадков значительно повышается. Дожди могут зарядить на целую неделю. Также ожидается понижение температуры: в понедельник до +17 градусов Цельсия, а к следующим выходным — до +10.

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ИСТОЧНИК KP.RU