Жаркие выходные в Челябинске сменятся холодом и дождями
Челябинцам повезло: выходные 14 — 15 сентября выдались теплые и солнечные. Впрочем, как и вся неделя.
По данным Челябинского Гидрометцентра, в субботу во второй половине дня воздух прогреется до +24 градусов. Такая же погода будет и в воскресенье. Если и пройдет дождичек, то небольшой.
А вот с понедельника вероятность осадков значительно повышается. Дожди могут зарядить на целую неделю. Также ожидается понижение температуры: в понедельник до +17 градусов Цельсия, а к следующим выходным — до +10.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU