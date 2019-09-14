В Магнитогорске садовод держит собак взаперти без еды и воды

СЕГОДНЯ 12:01 2019-09-14T13:16:08+03:00

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О собачьей беде рассказал житель Магнитогорска в местной группе во «ВКонтакте».

— Уже пошел второй месяц, как в саду «Калибровщик-3» в гараже закрыты собаки без еды и воды! Сначала их было четыре, теперь две закрыты, а одна бегает на вольных хлебах. Хозяева там появляются очень редко и в гараж не заходят, так что собаки тонут уже в собственных фекалиях. Живы эти узники благодаря неравнодушным соседям, которые их кормят. Причем, хозяйка считает, что жестокое отношение к животным — это когда их бьют и режут, а вот бросить умирать с голоду — это для нее нормально, — написал магнитогорец.

В комментариях пользователи соцсети предлагают срезать замок и выпустить собачек на волю. Но так делать нельзя — порча чужого имущества. Садоводы продолжают кормить животных и надеются вразумить их хозяев.

По данному факту полиция Магнитогорска проведет проверку, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU