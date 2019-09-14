2019-09-14T12:29:20+03:00
Общество

Жителей Магнитогорска просят помочь установить личность погибшего в ДТП мужчины

Пешехода насмерть сбил автомобиль
Андрей СОКОЛОВ
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В Магнитогорске не могут опознать погибшего пешеходаВ Магнитогорске не могут опознать погибшего пешеходаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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3 сентября в 21:45 в Магнитогорске на шоссе Белорецкое автомобиль «Ниссан» сбил мужчину. Пешеход скончался на месте. Личность погибшего пока не установлена.

Погибшему мужчине на вид 50-60 лет, славянской внешности. Был одет в джинсы и рубашку синего цвета в мелкую клетку, черную ветровку, светлые кроссовки.

Полиция просит откликнуться тех, кто его может знать. Возможно, у кого-то вчера пропал родственник или знакомый, подходящий под описание. Сообщите по телефонам дежурной части ГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску: 8(3519)-20-90-13, 8(3519)20-90-14.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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