Жителей Магнитогорска просят помочь установить личность погибшего в ДТП мужчины
3 сентября в 21:45 в Магнитогорске на шоссе Белорецкое автомобиль «Ниссан» сбил мужчину. Пешеход скончался на месте. Личность погибшего пока не установлена.
Погибшему мужчине на вид 50-60 лет, славянской внешности. Был одет в джинсы и рубашку синего цвета в мелкую клетку, черную ветровку, светлые кроссовки.
Полиция просит откликнуться тех, кто его может знать. Возможно, у кого-то вчера пропал родственник или знакомый, подходящий под описание. Сообщите по телефонам дежурной части ГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску: 8(3519)-20-90-13, 8(3519)20-90-14.
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ИСТОЧНИК KP.RU