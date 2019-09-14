До слез: Дэвис и Смолкин стали вторым на Гран-при в Челябинске

СЕГОДНЯ 12:35 2019-09-14T15:09:37+03:00

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Фавориты четвертого этапа юниорского Гран-при в Челябинске стали серебряными призерами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="668" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/732066" frameborder="0"></iframe> Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Видео произвольной программы на Гран-при 2019 в Челябинске.

Спортсмены получили от судей в сумме 158 баллов за короткую и произвольную программы, уступив соотечественникам Елизавете Шанаевой и Девиду Нарижному (171,07). Отметим, что обе пары гарантировали себе участие в финале Гран-при.

Гран-при в Челябинске.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во время объявления оценок Диана Дэвис едва сдерживала слезы и была немногословна во время пресс-подхода.

— Конечно, мы не очень довольны, конечно, расстроены. Мы могли намного лучше откататься, но допустили ошибку во вращении, — рассказал Глеб Смолкин. — Мы сделали его хорошо, но допустили ошибку внутри. Нам сняли за все четыре уровня, поставили базовый. То есть ничего практически за него не получили. Сейчас узнаем, почему базовый — вроде бы две позиции точно были сделаны. Но все равно мало, все равно, не так как мы планировали.

Гран-при в Челябинске.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Шанаева и Нарижный поблагодарили челябинскую публику за поддержку. Фигуристы отметили, что дома, в России, они еще не выступали на Гран-при, и это было очень приятно.

— Лед хороший, без дырок. Хорошо, легко каталось. Как только вышли на лед, публика начала аплодировать, и эта поддержка чувствовалась до конца. Это важно. Комфортно, когда ты катаешься для кого-то, а не только на результат.

Гран-при в Челябинске.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бронзовыми призерами этапа в Челябинске стали канадцы Надя Башинска и Питер Бомон (149,05). Сейчас на льду арены «Трактор» началась произвольная программа девушек.

После выступления фигуристы планируют посмотреть Челябинск.

— Ничего не успели увидеть. Сейчас может вечером сходим на колесо обозрения неподалеку рядом с отелем, — добавил Глеб Смолкин.

Гран-при в Челябинске.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="668" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/731730" frameborder="0"></iframe> Глеб Смолкин и Диана Дэвис на Гран-при 2019 в Челябинске: ритм-танец, выступление фигуристов.Глеб Смолкин и Диана Дэвис на Гран-при 2019 в Челябинске: ритм-танец, выступление фигуристов

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