«Трактор» в Китае переиграл «Куньлунь Ред Стар» 2:1

СЕГОДНЯ 12:54 2019-09-14T12:54:20+03:00

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В конце первого периода челябинцы «размочили» счет. Гол в свой актив записал Эндрю Кейлоф. Также в концовке уже второго отрезка матча еще один легионер «Трактора» Ессе Виртанен удвоил преимущество.

«Куньлунь» ринулся отыгрываться и сумел забросить шайбу за 18 секунд до конца третьего отрезка матча. После клуб из Китая даже заменил вратаря на шестого полевого игрока, но сравнять счет так и не сумел.

В воскресенье, 15 сентября, «Трактор» сыграет повторный матч с «Куньлунем». Начало в 12.00 по-челябинскому времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU