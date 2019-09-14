Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина опровергла слова о покупке стадиона после продажи президентского BMW

СЕГОДНЯ 15:11 2019-09-14T15:11:39+03:00

Вице-чемпионка Олимпиады и чемпионка мира пока не решила, куда вкладывать средства, заработанные на своих выступлениях

Изменить размер текста: A A

Ранее в СМИ сообщалось, что BMW X4, презентованный известной спортсменке в 2018 году после «утешительного» турнира для спортсменов, которые по решению WADA были отстранены от участия в Олимпиаде в Пхенчхане, выставлен на продажу. Говорилось о том, что чемпионка, рекордсменка мира, вице-чемпионка Олимпийских игр-2014 в Сочи на средства, полученные от продажи BMW, вместе с мужем готова вложить в строительство стадиона, который принадлежит ЧТПЗ. Корреспонденту КП-Челябинск Ольга Фаткулина рассказала, что идея стройки спортивной академии принадлежит супругу.

— Мой муж давно предлагал мне построить и открыть что-то типа спортивного комплекса, академии, где бы могли заниматься детишки. Рассматривали вариант и с покупкой территории для строительства. Вариант со стадионом ЧТПЗ, что на берегу Смолино, мы тоже рассматривали. Но, во-первых, стоимость этого объекта на сегодняшний день не менее 35 млн рублей. У нас таких денег нет. Да и есть сомнения в окупаемости такого проекта. Но идею вложения средств, в том числе и с участием других инвесторов, мы готовы рассмотреть, — рассказала Ольга Фаткулина.

Фаткулина не исключила, что вместо стадиона, ее семья готова рассмотреть иной бизнес — мини-ледовую арену. Ранее в Кремле прокомментировали решение спортсменки продать подарок президента.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU