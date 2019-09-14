Фигуристы на Гран-при в Челябинске рассказали о судьбе мягких игрушек, которые зрители бросают на лед

СЕГОДНЯ 14:48 2019-09-14T14:48:32+03:00

Победители в танцах на льду Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный признались, что, к сожалению, эти подарки им редко достаются

Изменить размер текста: A A

После короткой и произвольной танцевальной программы определилась победители и призеры.

Напомним, победителями стали Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, «серебро» досталось также паре из России — Глебу Смолкину и Диане Дэвис. Канадцы Надя Башинска и Питер Бомон заняли третье место.

После объявления результатов Елизавета и Дэвид не скрывали эмоций, признавшись, что рады показать свой лучший результат в сезоне — 171,07 и гарантировали себе попадание на финал Гран-при. Он пройдет в декабре вместе со взрослым этапом в итальянском Турине.

Вопрос корреспондента КП-Челябинск о судьбе мягких игрушек, которые зрители по традиции в знак благодарности бросают на лед после выступления понравившихся фигуристов, сначала поставил в тупик Елизавету Шанаеву и Дэвида Нарижного.

— Честно говоря, мы этих игрушек после выступлений не видим. Я даже не знаю, куда их уносят со льда, — ответила Елизавета. — Но мы иногда сами забирает одну-две игрушки. Но их там, бывает, бросают десятками. Вот сейчас я взяла себе что-то похожее на рыбку (улыбается). Дэвид иногда забирает парочку игрушек домой. У него маленькая сестренка. Ей четыре годика. Кстати, ее недавно тоже записали в фигурное катание.

А у меня старшая сестра. Ей уже неудобно дарить такие игрушки. У меня дома небольшая коллекция. А так, я слышала, что эти мягкие игрушки потом могут отдавать в детские дома, в садики. Но в Москве там их не принимают. Говорят, что по нормам не положено. Могут взять, но только после химчистки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU