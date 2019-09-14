2019-09-14T14:48:32+03:00
Общество

Фигуристы на Гран-при в Челябинске рассказали о судьбе мягких игрушек, которые зрители бросают на лед

Победители в танцах на льду Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный признались, что, к сожалению, эти подарки им редко достаются
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
После выступления любимых фигуристов зрители бросают на лед мягкие игрушки.После выступления любимых фигуристов зрители бросают на лед мягкие игрушки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

После короткой и произвольной танцевальной программы определилась победители и призеры.

Напомним, победителями стали Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, «серебро» досталось также паре из России — Глебу Смолкину и Диане Дэвис. Канадцы Надя Башинска и Питер Бомон заняли третье место.

После объявления результатов Елизавета и Дэвид не скрывали эмоций, признавшись, что рады показать свой лучший результат в сезоне — 171,07 и гарантировали себе попадание на финал Гран-при. Он пройдет в декабре вместе со взрослым этапом в итальянском Турине.

Вопрос корреспондента КП-Челябинск о судьбе мягких игрушек, которые зрители по традиции в знак благодарности бросают на лед после выступления понравившихся фигуристов, сначала поставил в тупик Елизавету Шанаеву и Дэвида Нарижного.

— Честно говоря, мы этих игрушек после выступлений не видим. Я даже не знаю, куда их уносят со льда, — ответила Елизавета. — Но мы иногда сами забирает одну-две игрушки. Но их там, бывает, бросают десятками. Вот сейчас я взяла себе что-то похожее на рыбку (улыбается). Дэвид иногда забирает парочку игрушек домой. У него маленькая сестренка. Ей четыре годика. Кстати, ее недавно тоже записали в фигурное катание.

А у меня старшая сестра. Ей уже неудобно дарить такие игрушки. У меня дома небольшая коллекция. А так, я слышала, что эти мягкие игрушки потом могут отдавать в детские дома, в садики. Но в Москве там их не принимают. Говорят, что по нормам не положено. Могут взять, но только после химчистки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина опровергла слова о покупке стадиона после продажи президентского BMW
Пять человек и кошка собрали 27 мешков мусора на озере в Челябинской области
Жители Челябинска собрали 100 тысяч рублей, чтобы сделать стильную локацию в депрессивном районе
Зрители авиашоу «Стрижи» в Челябинске остались без интернета и телефонной связи
«Трактор» в Китае переиграл «Куньлунь Ред Стар» 2:1
До слез: Дэвис и Смолкин стали вторым на Гран-при в Челябинске
Жителей Магнитогорска просят помочь установить личность погибшего в ДТП мужчины
В Магнитогорске садовод держит собак взаперти без еды и воды
Жаркие выходные в Челябинске сменятся холодом и дождями
На авиашоу «Стрижи» в Челябинске приехали 14 тысяч человек
В Челябинске появилась первая выделенная полоса для общественного транспорта
Задача — увеличить зарплату жителей Челябинской области: что обсуждают на конференции Союза промышленников и предпринимателей
Праздник демона: Челябинская епархия выступила против Фестиваля красок
Из-за авиашоу «Стрижей» Челябинск сковали жесткие пробки
Жители Челябинской области нашли гигантские грибы: каждый размером с зонт
Во всем Миассе отключили горячую воду
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,9%
В Челябинске на Алом поле появилась площадка для выгула собак
В Челябинске по улице Артиллерийской на 12 дней ограничили движение
В Челябинске прошел подводный субботник