2019-09-14T15:09:01+03:00
Общество

Пять человек и кошка собрали 27 мешков мусора на озере в Челябинской области

Активисты очищают места отдыха после летних пикников
Андрей СОКОЛОВ
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Кошка помогала волонтерам очищать берег озера Увильды. Фото: Алена Волкова.Кошка помогала волонтерам очищать берег озера Увильды. Фото: Алена Волкова.
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Зеленые уголки нашей области, где любит отдыхать много людей, требуют генеральной уборки перед приходом зимы. Совершенно бесплатно за дело берутся активисты.

— Едем с Увильдов с чувством выполненного долга! — написала жительница Челябинска Алена Волкова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Чаепитие после уборки. Фото: Алена Волкова.

Чаепитие после уборки. Фото: Алена Волкова.

Три специалиста службы охраны государственного и экологического надзора ОГУООПТ Челябинской области и пять активистов собрали 27 мешков мусора на берегу озера Увильды.

— Еще нам помогала кошка Багира! — улыбаясь, отметила Алена.

На фото — чаепитие после сбора мусора.

Напомним, 13 сентября в Челябинске прошел первый подводный субботник. Водолазы вычистили от хлама дно Студенческого карьера. А 15 сентября волонтеры провели там сухопутный и надводный субботники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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