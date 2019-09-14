Пять человек и кошка собрали 27 мешков мусора на озере в Челябинской области
Зеленые уголки нашей области, где любит отдыхать много людей, требуют генеральной уборки перед приходом зимы. Совершенно бесплатно за дело берутся активисты.
— Едем с Увильдов с чувством выполненного долга! — написала жительница Челябинска Алена Волкова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Чаепитие после уборки. Фото: Алена Волкова.
Три специалиста службы охраны государственного и экологического надзора ОГУООПТ Челябинской области и пять активистов собрали 27 мешков мусора на берегу озера Увильды.
— Еще нам помогала кошка Багира! — улыбаясь, отметила Алена.
На фото — чаепитие после сбора мусора.
Напомним, 13 сентября в Челябинске прошел первый подводный субботник. Водолазы вычистили от хлама дно Студенческого карьера. А 15 сентября волонтеры провели там сухопутный и надводный субботники.
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ИСТОЧНИК KP.RU