СЕГОДНЯ 15:33 2019-09-14T15:33:12+03:00

Дэвис и Смолкин поделились планами на вечер в Челябинске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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После выступления фигуристы рассказали, что не успели толком посмотреть Челябинск.

— Вечером, может, сходим на колесо обозрения рядом с отелем, — рассказал журналисту КП-Челябинск Глеб Смолкин.

Известно, что участников Гран-при поселили в «Малахит» и «Видгоф». Возле каждого из отелей есть колесо обозрения.

Напомним, короткую и произвольную программы в исполнении Дэвис и Смолкина судьи оценили 158 баллов. Во время объявления оценок Диана Дэвис едва сдерживала слезы. Что пошло не так и какие претензии у пары к судьям, — читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU