Дэвис и Смолкин поделились планами на вечер в Челябинске
После выступления фигуристы рассказали, что не успели толком посмотреть Челябинск.
— Вечером, может, сходим на колесо обозрения рядом с отелем, — рассказал журналисту КП-Челябинск Глеб Смолкин.
Известно, что участников Гран-при поселили в «Малахит» и «Видгоф». Возле каждого из отелей есть колесо обозрения.
Напомним, короткую и произвольную программы в исполнении Дэвис и Смолкина судьи оценили 158 баллов. Во время объявления оценок Диана Дэвис едва сдерживала слезы. Что пошло не так и какие претензии у пары к судьям, — читайте в нашем материале.
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ИСТОЧНИК KP.RU