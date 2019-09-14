СЕГОДНЯ 15:37 2019-09-14T15:37:30+03:00

Камила Валиева выступит последней из участниц произвольной программы на Гран-при в Челябинске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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14 сентября фигуристы-юниоры завершают свои выступления в ЛА «Трактор». Последний вид программы — одиночное катание. Здесь Россию будут представлять три участницы: Камила Валиева, Ксения Синицына и Виктория Васильева.

Накануне Валиева блестяще выступила в короткой программе, заняв промежуточное первое место (73,56 балла). Лишь чуть-чуть ей уступила Синицына (73,04). На третьем месте Васильева (67,04).

По жеребьевке Камила Валиева будет завершать выступления одиночниц. Ей достался последний 30-й номер. Перед ней выступят Васильева и Синицына. Начало выступлений россиянок — примерно в 18.30 по челябинскому времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU