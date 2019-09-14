Двухэтажный коттедж сгорел в садовом товариществе Челябинска
ЧП произошло 14 сентября в челябинском СНТ «Петушок». Загорелся большой частный дом.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, сообщение о возгорании поступило к ним в 14:30. Огонь полыхал на седьмой улице. Потушить пожар было непросто,так как гидранты находились далеко от горящего дома. Три автоцистерны несколько раз ездили заправляться водой. И все же огню не дали распространиться, пожар потушили.
В СНТ говорят, что в этот дом давно никто не живет. Хозяева выставили его на продажу за несколько миллионов рублей. Теперь продавать нечего. Местные садоводы считают, что это мог быть поджог.
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ИСТОЧНИК KP.RU