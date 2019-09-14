«Пошла сильней»: Камила Валиева объяснила свое падение на Гран-при в Челябинске

СЕГОДНЯ 18:22 2019-09-14T18:27:10+03:00

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Не рассчитала силу — так объяснила падение во время исполнения произвольной программы фигуристка Камила Валиева. Спортсменка чисто прыгнула каскад четверной тулуп — двойной тулуп, но упала с сольного четверного тулупа. Такое случалось на тренировках, отмечает она, поэтому была готова.

— Я, наверное, пошла сильней, чем я захожу в него обычно, — прокомментировала Камила Валиева. — Я же накатываю эту программу на тренировках. Я могла сделать два и дальше поехать, а могла упасть со второго. Ну, упала и упала. Продолжила выступление. Дальше — следующий элемент.

Камила ВалиеваФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фигуристка была очень тронута поддержкой зрителей, которые завалили лед игрушками и цветами после ее выступления.

— Мне первый раз столько игрушек кинули. Я пока что даже не знаю, как я это повезу в Москву, — отметила она.

Валиева одержала победу, опередив ближайшую соперницу Ксению Синицыну по итогам двух программ на 17 баллов. Это вторая победа дебютантки серии Гран-при, она автоматически обеспечила себе участие в финальном турнире.

Камила ВалиеваФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="638" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/732093" frameborder="0"></iframe> Камила Валиева. Видео произвольной программы на Гран-при 2019 в Челябинске ISU.

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ИСТОЧНИК KP.RU