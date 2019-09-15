Жителей Магнитогорска напугал сбежавший от коллекционера ядовитый паук
Ярко-красного паука с черными точками на спине заметила во время прогулки жительница Магнитогорска. Женщина выложила фото красавца в популярный городской паблик и поинтересовалась: «Кто это?».
В комментариях сразу стали писать, что паук ядовитый и его немедленно надо убить. Ясность внесли эксперты.
— Это эрезус черный, или толстоголовка. Сам по себе паук мало опасен, но его укус вызывает крайне неприятные ощущения. Кусается он довольно редко. Главное не брать его в руки. Эрезус обитает в основном Центральной Азии и Европе и к тому же занесен в Красную книгу Рязанской области, — рассказали в магнитогорском центре экологического воспитания.
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Специалисты полагают, что паук сбежал от коллекционера или из зоомагазина. Однако в нашем климате ему не выжить.
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ИСТОЧНИК KP.RU