2019-09-15T09:09:07+03:00
Дом. Семья

Жителей Магнитогорска напугал сбежавший от коллекционера ядовитый паук

По окрасу членистоногое напоминает божью коровку
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "Черное и белое" МагнитогорскФото: vk.com "Черное и белое" Магнитогорск
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Ярко-красного паука с черными точками на спине заметила во время прогулки жительница Магнитогорска. Женщина выложила фото красавца в популярный городской паблик и поинтересовалась: «Кто это?».

В комментариях сразу стали писать, что паук ядовитый и его немедленно надо убить. Ясность внесли эксперты.

— Это эрезус черный, или толстоголовка. Сам по себе паук мало опасен, но его укус вызывает крайне неприятные ощущения. Кусается он довольно редко. Главное не брать его в руки. Эрезус обитает в основном Центральной Азии и Европе и к тому же занесен в Красную книгу Рязанской области, — рассказали в магнитогорском центре экологического воспитания.

Откуда же чужестранец появился на Южном Урале?

Специалисты полагают, что паук сбежал от коллекционера или из зоомагазина. Однако в нашем климате ему не выжить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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