2019-09-15T11:16:05+03:00
Происшествия

Осужденного за смерть девочки зауральца убили в курганской колонии

С заключенным расправились прямо в камере
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Погибший отбывал наказание за жестокое убийство девочкиПогибший отбывал наказание за жестокое убийство девочкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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ЧП в колонии, расположенной на станции Старый Просвет в пригороде Кургана, произошло 14 сентября. В одной из камер исправительного учреждения был убит заключенный.

— Тело погибшего с признаками насильственной смерти обнаружили на спальном месте. В колонию вызвали сотрудников следственного комитета. Возбуждено уголовное дело, — сообщили в пресс-службе УФСИН по Курганской области.

Известно, что 28-летний мужчина отбывал срок за жестокое убийство девочки, которое он совершил в одном из районов Курганской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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