Осужденного за смерть девочки зауральца убили в курганской колонии
ЧП в колонии, расположенной на станции Старый Просвет в пригороде Кургана, произошло 14 сентября. В одной из камер исправительного учреждения был убит заключенный.
— Тело погибшего с признаками насильственной смерти обнаружили на спальном месте. В колонию вызвали сотрудников следственного комитета. Возбуждено уголовное дело, — сообщили в пресс-службе УФСИН по Курганской области.
Известно, что 28-летний мужчина отбывал срок за жестокое убийство девочки, которое он совершил в одном из районов Курганской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU