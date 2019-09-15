Осужденного за смерть девочки зауральца убили в курганской колонии

СЕГОДНЯ 11:11 2019-09-15T11:16:05+03:00

С заключенным расправились прямо в камере

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ЧП в колонии, расположенной на станции Старый Просвет в пригороде Кургана, произошло 14 сентября. В одной из камер исправительного учреждения был убит заключенный.

— Тело погибшего с признаками насильственной смерти обнаружили на спальном месте. В колонию вызвали сотрудников следственного комитета. Возбуждено уголовное дело, — сообщили в пресс-службе УФСИН по Курганской области.

Известно, что 28-летний мужчина отбывал срок за жестокое убийство девочки, которое он совершил в одном из районов Курганской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU