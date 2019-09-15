2019-09-15T12:18:54+03:00
Общество

«Она обзывала моих детей»: священник из Магнитогорска рассказал, за что оскорбил девушку в соцсетях

На Южном Урале не утихает церковный скандал
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Московский патриархат осудил Дионисия Васецкого Фото: СОЦСЕТИМосковский патриархат осудил Дионисия Васецкого Фото: СОЦСЕТИ
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На днях соцсети возмутил пошлый комментарий бывшего клирика магнитогорской епархии Дионисия Васецкого. Священник адресовал его девушке под постом о маникюре.

О недостойном поступке священнослужителя узнали в Московском патриархате. Там посчитали подобное поведение недостойным и посоветовали Дионисию извиниться за грубость.

Однако клирик, судя по всему, просить прощения не торопится. По его словам Анна Королева первая начала конфликт. Она угрожала расправится с его детьми и обозвала их «поповским приплодом». Кроме того, Дионисий Васецкий заявил местным СМИ, что больше не служит в церкви.

Девушка утверждает, что подвергается нападкам со стороны защитников бывшего священнослужителя

Девушка утверждает, что подвергается нападкам со стороны защитников бывшего священнослужителя

Между тем, Анна Королева опубликовала на своей странице в соцсети запись, о том, что подвергается нападкам со стороны защитников Дионисия Васецкого.

— Служители епархии с фейковых страниц угрожают мне расправой и намекают на самоубийство, — пишет девушка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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