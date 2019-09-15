«Она обзывала моих детей»: священник из Магнитогорска рассказал, за что оскорбил девушку в соцсетях
На днях соцсети возмутил пошлый комментарий бывшего клирика магнитогорской епархии Дионисия Васецкого. Священник адресовал его девушке под постом о маникюре.
О недостойном поступке священнослужителя узнали в Московском патриархате. Там посчитали подобное поведение недостойным и посоветовали Дионисию извиниться за грубость.
Однако клирик, судя по всему, просить прощения не торопится. По его словам Анна Королева первая начала конфликт. Она угрожала расправится с его детьми и обозвала их «поповским приплодом». Кроме того, Дионисий Васецкий заявил местным СМИ, что больше не служит в церкви.
Девушка утверждает, что подвергается нападкам со стороны защитников бывшего священнослужителя
Между тем, Анна Королева опубликовала на своей странице в соцсети запись, о том, что подвергается нападкам со стороны защитников Дионисия Васецкого.
— Служители епархии с фейковых страниц угрожают мне расправой и намекают на самоубийство, — пишет девушка.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU