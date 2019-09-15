В Челябинской области легковушка снесла бетонный столб

СЕГОДНЯ 13:21 2019-09-15T13:21:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла в Магнитогорске 14 сентября. На перекрестке улиц Гагарина и Индустриальной столкнулись два минивэна.

По словам очевидцев одна из машин после столкновения пролетела еще несколько метров и врезалась в бетонную опору освещения.

Судя по снимкам с места ДТП, удар был настолько сильным, что бетонный столб сломался у основания и повис на ветках деревьев.

— Мимо сегодня проезжали — видели эту аварию. Хорошо, что столб на дерево упал, а то бы окна жилого дома выбил, — пишет в социальных сетях жительница Магнитогорска Людмила К.

Обстоятельства и причины дорожного происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU