2019-09-15T13:21:05+03:00
Происшествия

В Челябинской области легковушка снесла бетонный столб

Опора освещения чудом не рухнула на жилой дом
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "Черное и Белое" МагнитогорскФото: vk.com "Черное и Белое" Магнитогорск
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Авария произошла в Магнитогорске 14 сентября. На перекрестке улиц Гагарина и Индустриальной столкнулись два минивэна.

По словам очевидцев одна из машин после столкновения пролетела еще несколько метров и врезалась в бетонную опору освещения.

Судя по снимкам с места ДТП, удар был настолько сильным, что бетонный столб сломался у основания и повис на ветках деревьев.

— Мимо сегодня проезжали — видели эту аварию. Хорошо, что столб на дерево упал, а то бы окна жилого дома выбил, — пишет в социальных сетях жительница Магнитогорска Людмила К.

Обстоятельства и причины дорожного происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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