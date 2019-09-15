В Челябинской области легковушка снесла бетонный столб
Авария произошла в Магнитогорске 14 сентября. На перекрестке улиц Гагарина и Индустриальной столкнулись два минивэна.
По словам очевидцев одна из машин после столкновения пролетела еще несколько метров и врезалась в бетонную опору освещения.
Судя по снимкам с места ДТП, удар был настолько сильным, что бетонный столб сломался у основания и повис на ветках деревьев.
— Мимо сегодня проезжали — видели эту аварию. Хорошо, что столб на дерево упал, а то бы окна жилого дома выбил, — пишет в социальных сетях жительница Магнитогорска Людмила К.
Обстоятельства и причины дорожного происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU