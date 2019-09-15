2019-09-15T14:48:54+03:00
Общество

В Челябинске мамы и малыши в слингах устроили танцевальный флешмоб

Участники исполнили единый для всей страны слинго-танец
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "Общественная палата Челябинской области"Фото: vk.com "Общественная палата Челябинской области"
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Челябинские мамы с детьми 14 сентября присоединились к всероссийскому проекту #танцы_объединяют.

— Сегодня утром мы разбудили музыкой и танцами ботанический сад ЧелГУ и «зажгли» вместе со своими малышами в слингах напротив каменной Афродиты. В этот день с нами танцуют единый танец мамы с детьми из более 60 городов России, — рассказывает организатор флешмоба, президент АНО «Союз родителей» Оксана Кирюшина.

Малыши во время танца находились в слингах. Это специальное тканевое приспособление для переноски младенцев. Чтобы выучить все движения, мамы с детьми посетили не одну репетицию.

По словам Оксаны Кирюшиной цель необычного флешмоба — поддержать материнство и показать окружающим, что мама в декрете с младенцем на руках может оставаться активной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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