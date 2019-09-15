В Челябинске мамы и малыши в слингах устроили танцевальный флешмоб
Челябинские мамы с детьми 14 сентября присоединились к всероссийскому проекту #танцы_объединяют.
— Сегодня утром мы разбудили музыкой и танцами ботанический сад ЧелГУ и «зажгли» вместе со своими малышами в слингах напротив каменной Афродиты. В этот день с нами танцуют единый танец мамы с детьми из более 60 городов России, — рассказывает организатор флешмоба, президент АНО «Союз родителей» Оксана Кирюшина.
Малыши во время танца находились в слингах. Это специальное тканевое приспособление для переноски младенцев. Чтобы выучить все движения, мамы с детьми посетили не одну репетицию.
По словам Оксаны Кирюшиной цель необычного флешмоба — поддержать материнство и показать окружающим, что мама в декрете с младенцем на руках может оставаться активной.
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ИСТОЧНИК KP.RU