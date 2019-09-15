Житель Челябинской области нашел семейный клад в собственном доме

СЕГОДНЯ 19:18 2019-09-15T19:18:19+03:00

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Дамир Илялов из Троицка увидел тайник, когда вскрыл полы в одной из комнат. Под половицами лежал мешочек с медными царскими монетками и кожаный кошелек с дореволюционными банкнотами. Об этом сообщает газета «Регион — Южный Урал».

Кроме того в тайнике находились опасная бритва, кухонный нож, медицинский шприц в кожаной коробочке и завернутые в газету кусочки меха.

Дом, в котором Дамир затеял ремонт, построил еще его прадед. Он был скорняком — шил меховые шапки. В 20-х годах прошлого века прадеда арестовали. Домой он больше не вернулся. Скорее всего, деньги и вещи он спрятал накануне ареста. Но жену предупредить не успел. Женщине, которая осталась одна с пятью детьми, такие деньжищи очень бы пригодились. Сумма по тем временам была внушительная. В тайнике было одних только бумажных денег и облигаций на 22 тысячи рублей.

— Каждый найденный предмет представляет историческую ценность. Буду показывать и рассказывать своим детям и внукам, как я клад нашел, — цитирует Дамира Илялова газета «Регион — Южный Урал».

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ИСТОЧНИК KP.RU