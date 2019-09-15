«Шлем не помог»: байкер столкнулся с автокраном в Челябинской области
Смертельное ДТП произошло 15 сентября на участке дороги М-5. В районе поворота на село Долгодеревенское в Сосновском районе столкнулись автокран и мотоцикл. По словам очевидцев грузовой автомобиль остановился посреди дороги, чтобы выполнить разворот. В этот момент в него врезался мотоцикл.
Свидетели утверждают, что байкер вылетел на встречную полосу. Он был в шлеме и в специальной защите. Но экипировка не помогла. Удар оказался настолько сильным, что мотоциклист скончался на месте.
В обстоятельствах и причинах аварии сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU